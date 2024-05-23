МИД России исключил восстановление контактов с Японией в текущих условиях

МИД: РФ не будет инициатором восстановления связей с Японией без встречных шагов

Россия не намерена проявлять инициативу и инициировать восстановление политических контактов с Японией в нынешней ситуации. Об этом сказала директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.

«Очевидно, что мы не намерены инициировать восстановление в текущих условиях. Их разрыв стал выбором японской стороны, это ей думать о будущем отношений с Россией», — привело слова Воробьевой РИА «Новости».

Дипломат уточнила, что атмосфера взаимоотношений сторон продолжает ухудшаться. Она напомнила, что в марте Япония приняла 22-й пакет санкционных ограничений против России.

«В Японии должны понимать, что без подкрепленного реальными практическими делами отказа от антироссийской политики со стороны администрации премьер-министра Фумио Кисиды нормальный межгосударственный диалог невозможен», — заключила Воробьева.

Ранее профессор факультета Темпльского университета Джеймс Браун заявил, что возведением сети разведывательных баз на Курильских островах Россия предупредила Японию о последствиях помощи Украине.