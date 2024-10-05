МИД РФ оценил прошедшие слушания в Гааге по правам в Керченском проливе

МИД: слушания в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно для РФ

Слушания в МУС в Гааге по украинскому иску о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе прошли успешно для российской стороны, Россия на заседании представила аргументированную позицию. Об этом рассказал глава россицской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, его слова привело РИА «Новости» .

«Я считаю, что слушания были успешны для нас. Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», — сказал он.

Кузьмин выразил мнение, что судьям после слушаний «есть, над чем подумать». Российские интересы отстаивала большая команда, на слушаниях выступили разные эксперты и свидетели.

Ранее в Международная федерация прав человека (FIDH) направила МУС запрос на выдачу ордеров журналистам и политикам из РФ. В списке оказались телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор RT Маргарита Симоньян и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.