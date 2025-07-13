МИД РФ назвал «грязной политизированной кампанией» публикацию Axios о ядерной сделке

МИД резко раскритиковал публикацию в американском Axios, которая утверждает, что президент Владимир Путин призвал Иран к ядерной сделке с США. В статье говорится, что Россия предлагает Ирану полностью отказаться от обогащения урана. Внешнеполитическое дипведомство назвало эту информацию «грязной политизированной кампанией». Информация опубликована на сайте министерства.

«Западные СМИ продолжают наглядно демонстрировать свою истинную сущность — инструмента в руках политических элит, разведсообществ и так называемого глубинного государства, не гнушающихся никаких приемов, в том числе прямых провокаций и генерации фейков. В качестве „сливного бачка“, тиражирующего целенаправленную дезинформацию, в последнее время часто выступает издание „Аксиос“ (Axios)», — заявили в МИД России.

Министрество призвало мировые СМИ опираться на официальные данные, тщательно изучать темы и избегать распространения недостоверной информации. В ведомстве подчеркнули, что позиция России в этом вопросе, особенно в свете израильских и американских атак на Иран, хорошо известна. Россия всегда подчеркивала важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы через политико-дипломатические методы. Страна готова помочь найти взаимовыгодные решения.

«Очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы», — добавили в ведомстве.

Ранее Иран опроверг слухи о призывах России к нулевому обогащению. Последним иранским представителем, с которым встретился российский президент, стал Аббас Аракчи. Он приезжал в Москву. На той встрече, как сообщил источник информагентства Tasnim, вопрос о нулевом обогащении не обсуждался. Эта тема не поднималась и позже ни по одному из каналов связи между странами.