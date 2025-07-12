Иран опроверг слухи о призывах России к нулевому обогащению

Россия не пыталась склонить Иран к нулевому обогащению урана. Обсуждение этой темы не велось уже давно, сообщил источник информагентства Tasnim .

«Тегеран не получал такого послания от президента России Владимира Путина каким-либо образом», — сказал он.

Последним представителем Ирана, с которым контактировал российский президент, стал министр иностранных дел Аббас Аракчи, приезжавший в Москву. На той встрече, по словам инсайдера, нулевое обогащение не обсуждалось. Не поднималась эта тема и после ни по одному из каналов связи между государствами.

Путин принял Аракчи в Кремле 23 июня, переговоры длились около двух часов, сообщили «Известия». С иранской стороны присутствовали также чрезвычайный и полномочный посол Казем Джалали и замминистра иностранных дел по международно-правовым вопросам Казем Гарибабади, с российской — глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба — замначальника Генштаба Игорь Костюков. Они обсудили ракетные удары со стороны Израиля и США.