МИД раскритиковал санкции против Россельхозбанка
Замглавы МИД Вершинин назвал незаконными санкции против Россельхозбанка
Санкции против Россельхозбанка являются незаконными, вопрос их отмены не зависит от России. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин.
По его словам, в ходе консультаций этот вопрос также обсуждается.
«Мы считаем, что в принципе санкции являются незаконными и односторонними, тем более те, которые затрагивают область продовольственной безопасности в мире, о которой в некоторых западных столицах так пекутся», — сказал дипломат.
В России неоднократно заявляли, что страна уверенно справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и до сих пор продолжает усиливать. В Кремле подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал рестрикций против страны.
Ранее в США признали, что Запад недооценил возможности России в противостоянии санкционным ограничениям.