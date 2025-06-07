Санкции против Россельхозбанка являются незаконными, вопрос их отмены не зависит от России. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин.

По его словам, в ходе консультаций этот вопрос также обсуждается.

«Мы считаем, что в принципе санкции являются незаконными и односторонними, тем более те, которые затрагивают область продовольственной безопасности в мире, о которой в некоторых западных столицах так пекутся», — сказал дипломат.

В России неоднократно заявляли, что страна уверенно справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и до сих пор продолжает усиливать. В Кремле подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал рестрикций против страны.

Ранее в США признали, что Запад недооценил возможности России в противостоянии санкционным ограничениям.