МИД призвал освободить задержанную в Дании россиянку, подозреваемую в «шпионаже»

МИД: Дания не предоставила доказательств причастности россиянки к «шпионажу»

Фото: РИА «Новости»

Власти Дании не предоставили никаких доказательств причастности задержанной россиянки к «шпионажу». Посольство потребовало немедленно освободить соотечественницу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как пояснили в датских спецслужбах, задержание связано с публикациями на днях в ряде европейских стран журналистского расследования в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», — добавила дипломат.

По ее словам, Дания, претендующая на статус правового государства, занялась «чисткой» собственного населения ради дискредитации организации соотечественников. Под ударом спецслужб может оказаться любой россиянин, проживающий на территории королевства, предупредила Захарова.

Посол Владимир Барбин назвал задержание россиянки в Дании беспардонной провокацией. Он добавил, что женщину задержали из-за лживых публикаций в датской прессе.

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