МИД пригрозил Франции ответом в случае введения санкций против российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы французского дипломатического ведомства ввести санкции в отношении сотрудников посольства РФ в Париже. В своем Telegram-канале она предупредила об ответных мерах.

До этого МИД Франции заявил, что комментарии российской дипмиссии относительно отправки французских военных инструкторов на Украину не останутся без последствий.

Захарова предположила, что еще могло не понравиться французским властям. Во-первых, традиция задавать вопросы. Во-вторых, давать на них ответы. И, наконец, возможная гибель французов на Украине, что республиканские власти сейчас усиленно отрицают, не желая признавать свои потери в этой стране.

«Я тогда еще и вариант Г добавлю: тронут наших дипломатов, получат ответные меры», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Россия не получала от Польши разъяснений относительно ограничения передвижения дипломатов РФ по стране.