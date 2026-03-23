Россия примет все меры, чтобы соблюдался принцип свободы судоходства в Мировом океане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел .

«Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории во „внутренние воды“ НАТО и ЕС, должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Также МИД призвал страны, суда под флагами которых задерживают, объединиться для защиты законных интересов на море и добросовестных перевозчиков.

Ранее спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что русофобская позиция Евросоюза привела к закономерному результату: у блока больше нет ни нефти, ни газа.