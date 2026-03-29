МИД предупредил о риске задержаний россиян по запросам спецслужб США

В МИД заявили о возросшей угрозе задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб. Об сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

В ведомстве призвали российских граждан учитывать риски при планировании зарубежных поездок.

«МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали „охоту“ за нашими соотечественниками по всему миру», — сообщили дипломаты.

В конце 2025 года министерство выносило предупреждение для россиянок. Тогда в США участились задержания женщин по обвинениям в похищении детей, рожденных от американских граждан. Как поясняли в МИД, правоохранительные органы не останавливали даже документы, в которых в графе «отец» стоит прочерк.