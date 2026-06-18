МИД пообещал решительный ответ на агрессию на регионы России

Россия решительно и разрушительно ответит на агрессию стран НАТО на любой российский регион. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В случае агрессии со стороны государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть сомнений: ответ для инициаторов безумной авантюры будет решительным и разрушительным», — подчеркнула она.

Также Захарова отметила, что Россия жестко ответит на новые санкции со стороны Евросоюза.

«Мы об этом говорили регулярно, последует действенный жесткий ответ. Они не понимают, что наносят вред себе и миру», — добавила дипломат.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко также подчеркивала, что Россия способна дать должный отпор любой агрессии. По ее словам, страна является мощным государством в военном отношении и входит в число крупнейших экономик.