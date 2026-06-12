Россия имеет возможность дать должный отпор любой агрессии. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей колонке для «Парламентской газеты» .

Она напомнила в День России, что страна является мощным в военном отношении государством.

«Это особенно важно сейчас, когда конфликт с неонацистским киевским режимом усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации», — отметила сенатор.

Матвиенко добавила, что Россия входит в ряд крупнейших экономик планеты и успешно решает задачи по достижению технологического суверенитета и социального развития.

Ранее президента Владимира Путина и россиян поздравил с праздником белорусский лидер Александр Лукашенко. Он назвал Россию уверенным в своей силе передовым государством и ведущей державой с мощным экономическим и оборонным потенциалом. По его словам, Россия считается гарантом справедливого мироустройства в нынешних реалиях.