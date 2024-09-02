МИД пообещал ответить на конфискацию российских активов в США

МИД: последствия за конфискацию российских активов будут чувствительны

Vladimir Baranov/Globallook Press
Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

В случае конфискации российских активов властями США РФ будет действовать по принципу взаимности. Об этом сообщил РИА «Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Сейчас в России идет подготовка к необходимым изменениям российского законодательства. Как только специалисты завершат эту работу, можно будет говорить о правоприменительной практике, уточнил Биричевский.

По его словам, механизм позволит России адекватно ответить «на санкционные бесчинства Вашингтона».

«Последствия „экспериментов“ с чужой суверенной собственностью будут чувствительны для коллективного Запада. Будем действовать в полном соответствии с принципом взаимности», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что формально российские активы не изъяли, а заблокировали в США. Поэтому РФ сохраняет за собой номинальное владение этими средствами. Исходя из этого российская сторона выстраивает контрсанкционную линию, резюмировал собеседник агентства.

В Кремле ранее предупредили Евросоюз о последствиях передачи российских денег Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобную ситуацию воровством.

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

«Аплодировал весь бизнес-класс». Туристы восемь часов не могли улететь из Бодрума в Москву

Пьяный водитель, тайная беременность, белый Fiat. Как погибла принцесса Диана

Danita Delimont Stock Photograph / film

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте