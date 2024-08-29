Кремль предупредил ЕС о последствиях передачи российских денег Украине

Песков назвал воровством передачу Украине доходов от российских активов

Фото: РИА «Новости»

Евросоюз нарушил закон, передав Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от заблокированных активов России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге предупредил о последствиях такого шага, сообщили «Известия».

«Это ничто иное, как незаконная экспроприация. По-русски говоря, воровство наших денег, наших доходов», — сказал он.

Песков заявил, что действия ЕС незаконны. Он предупредил о неизбежных юридических последствиях такого решения.

Евросоюз передал Украине и европейским странам, которые поставят ей вооружения, 1,4 миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что еще шесть миллиардов евро из-за вето Венгрии остались заблокированными.

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