МИД передал ООН материалы с места атаки беспилотников в Старобельске

Замглавы МИД России Александр Алимов передал директору информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ в Старобельске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Материалы направили генсеку ООН Антониу Гутерришу, его специальному представителю по детям и вооруженному конфликту Ванессе Фрезье и профильным структурам Всемирной организации. Кузнецову также предоставили возможность изучить свидетельства очевидцев, получить данные об обстоятельствах атаки и задать вопросы жителям региона.

Алимов назвал несостоятельными утверждения секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации. По его словам, Россия выразила готовность обеспечить приезд делегации.

Ранее замглавы МИД рассказал, что чиновники ООН начали признавать, что российская сторона права в позиции о преступлениях Украины против детей. Ведомство продолжит вести диалог с организацией по этой теме.