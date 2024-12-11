МИД ответил на вопрос о возможности исключения ХТШ из списка террористов

Захарова: исключение ХТШ из списка террористов будет зависеть от конкретных дел

Россия будет исходить из конкретных поступков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*), оценивая, исключить ли ее из списка террористических. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Это вполне себе конкретные вещи, которые будут подразумевать конкретную их оценку», — сообщила дипломат.

Дебаты о статусе организации начались в США 10 декабря, после свержения в Сирии Башара Асада. В Белом доме колеблются в вопросе, будут ли устанавливать контакты с новой властью.

Ранее стало также известно, что Асад пытался договориться с оппозиционерами о мирной передаче власти. Возглавить страну тогда могли бы представители не ХТШ*, а протурецкой «Сирийской национальной армии». Однако переговоры закончились неудачей.

*Запрещенная в России террористическая организация