После свержения Асада в США началась борьба за исключение ХТШ из списка террористов

В Соединенных Штатах разворачиваются дебаты о том, что делать со статусом «Хайат Тахрир аш-Шам»* в контексте контактов с новыми властями Сирии. Об этом сообщил источник Politico .

«Идет огромная борьба за то, сможем ли мы исключить ХТШ из списка [террористических организаций], и как, и когда», — заявил американский чиновник.

По его словам, политическое руководство в США пока не знает наверняка, будет ли иметь смысл установление контакта с новым правительством.

Бывший сирийский лидер Башар Асад пытался договориться с представителями вооруженных оппозиционных формирований о транзите власти. Правящей силой могла стать не ХТШ, а протурецкая «Сирийская национальная армия».

*«Хайят Тахрир аш-Шам», ХТШ — террористическая группировка, запрещена в России.