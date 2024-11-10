МИД оценил шансы администрации Байдена навредить России перед уходом

Администрация действующего президента США Джо Байдена имеет достаточно времени, чтобы перед сложением своих полномочий навредить России. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она пояснила, что русофобские настроения действующей американской администрации никуда не исчезли.

«Не забывайте, что у уходящей администрации еще в кармане пара месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что большая часть прошлых проектов русофобской политики администрации Байдена провалилась.

Действующий президент США Джо Байден передаст полномочия победившему в ходе голосования кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу после процедуры инаугурации, когда новый лидер страны вступит в свои права после принесения клятвы. Церемония пройдет 20 января 2025 года на территории Капитолия в Вашингтоне.