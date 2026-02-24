МИД отменил рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу
В России отменили рекомендацию воздержаться от посещения Венесуэлы. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам дипломата, власти контролируют внутреннюю ситуацию и обеспечивают общественный порядок. Национальный туристический сектор сигнализирует о готовности к восстановлению режима работы в полном формате — значительное число авиаперевозчиков объявило о планах возобновить полеты в Венесуэлу.
«С учетом изложенного не видим необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций относительно посещения российскими гражданами Боливарианской Республики Венесуэла», — отметила Захарова
Однако россиянам следует проявлять бдительность, принимать меры личной безопасности и следить за сообщениями МИД в условиях напряженности в Карибском регионе.
Замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский ранее призвал Соединенные Штаты немедленно освободить венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену.