МИД отменил рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу

В России отменили рекомендацию воздержаться от посещения Венесуэлы. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова .

По словам дипломата, власти контролируют внутреннюю ситуацию и обеспечивают общественный порядок. Национальный туристический сектор сигнализирует о готовности к восстановлению режима работы в полном формате — значительное число авиаперевозчиков объявило о планах возобновить полеты в Венесуэлу.

«С учетом изложенного не видим необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций относительно посещения российскими гражданами Боливарианской Республики Венесуэла», — отметила Захарова

Однако россиянам следует проявлять бдительность, принимать меры личной безопасности и следить за сообщениями МИД в условиях напряженности в Карибском регионе.

Замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский ранее призвал Соединенные Штаты немедленно освободить венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену.