МИД осудил заявления СМИ Ирана в адрес России

МИД: в иранских СМИ проводят кампанию по подрыву отношений с Россией

В иранских СМИ в последнее время стали чаще появляться недостоверные публикации. Это является дезинформационной кампанией по подрыву отношений между странами, заявили в Telegram-канале российского МИД.

«Частота появления таких материалов наталкивает на мысль о проводимой враждебными России и Ирану силами скоординированной дезинформационной кампании, нацеленной на подрыв всеобъемлющего стратегического партнерства», — отметили в сообщении.

В МИД напомнили, что неделю назад член иранского совета по определению целесообразности принимаемых решений Мохамед Садр бездоказательно заявил о передаче Россией разведывательной информации с точными координатами всей иранской ПВО Израилю.

В дипведомстве выразили надежду, что в будущем иранские коллеги будут чутко реагировать на информационные вбросы. Дипломаты напомнили, что Россия осуждает удары Израиля и США по территории Ирана.

Ранее британские издания сообщили, что Россия станет единственной страной, способной урегулировать конфликт между Ираном и Израилем. Они напомнили, что президента Владимира Путина уважают иранские власти.