Не заржавеет. Россия ответит на возобновление ядерных испытаний США

Россия даст зеркальный ответ на любые процессы по возобновлению ядерных испытаний со стороны США. Об этом в эфире телеканала RT сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Не заржавеет за нами. Россия ответит зеркально сразу же», — отметил он.

В конце сентября США заявили о готовности возобновить переговоры с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений. При этом в Белом доме подчеркивали, что им необходим «отклик российской стороны».

Россия в феврале 2023 года приостановила участие в ДСНВ. Президент Владимир Путин объяснил, что страна намерена вернуться к выполнению обязательств после учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании как постоянных членов НАТО.

Политолог Алексей Ярошенко заявлял 360.ru, что власти США использовали договор для одностороннего ядерного разоружения России.