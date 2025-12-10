МИД Норвегии столкнулся с нехваткой русскоговорящих сотрудников

МИД Норвегии начал искать сотрудников, которые могут говорить русском языке. Информацию о наборе опубликовал сайт внешнедипломатического ведомства.

«Чтобы внешнеполитическая служба могла отстаивать интересы Норвегии, нам необходимы сотрудники со знанием русского языка и знаниями о российских обществе, культуре и истории», — уточнили в пресс-релизе.

МИД добавил, что компетенции и знания о других странах Восточной Европы тоже важны для соискателей.

Заинтересованных кандидатов с опытом пригласили на онлайн-встречу 16 декабря. На мероприятии дипломаты расскажут, как знание России и русского языка «может быть использовано в интересных и важных должностях» во внешнеполитической службе.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен назвал западную прессу и политиков оторванными от реальности. По его словам, они придумывают новые социальные реалии для простых европейцев.