МИД назвал цель вброса дипфейка с Захаровой в казахстанских пабликах

МИД России назвал грубой подделкой видео c якобы представителем ведомства Марией Захарова и ее «комментариями» встреч президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях ГА ООН. Целью этой подделки было вбить клин между Москвой и Астаной, подчеркнули в министерстве.

«На реальный видеоряд наложена сгенерированная нейросетью мимика и имитирующая голос Марии Владимировны Захаровой аудиодорожка. <…> Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле», — указали в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что ничего из этого фейка не является правдой. В этом легко убедиться, посмотрев оригинал интервью Захаровой «Комсомольской правде» от 21 июня 2025 года на полях ПМЭФ.

«Отмечаем, что это далеко не первый и не единичный подобный вброс. За всеми этими провокациями угадывается знакомый почерк украинских спецслужб, в частности, Центра информационно-психологических операций», — добавили в пресс-службе.

Также в МИД напомнили о необходимости проверять информацию, которую публикуют в соцсетях, и доверять только официальным ресурсам.