МИД начал готовить документы для открытия магазинов беспошлинной торговли | 360°

Мир 19 мая 2024, 11:38 МИД начал готовить документы для открытия магазинов беспошлинной торговли РИА «Новости»

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Дипломаты оформляют необходимый пакет документов для открытия в Москве и Санкт-Петербурге магазинов беспошлинной торговли. Об этом РИА «Новости» заявили в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД.

Работники дипломатического ведомства готовят такие документы как Устав, договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью и положение о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей.

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«В настоящий момент ведется работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов», — рассказали в ГлавУпДК.

Беспошлинную торговлю организуют для сотрудников диппредставительств, консульств, представительств международных организаций и государств, а также членов их семей.

Ранее консульский департамент МИД опроверг информацию о том, что Россия якобы запретит выдавать россиянам документы за рубежом. В ведомстве подчеркнули, что загранучреждения продолжают защищать права и интересы граждан.