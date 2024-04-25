МИД назвал «отчаянным фейком» обсуждение запрета на выдачу документов за рубежом | 360°

Мир 25 апреля 2024, 13:42 МИД назвал «отчаянным фейком» обсуждение запрета на выдачу документов за рубежом МИД: в России не обсуждают запрет на выдачу документов за рубежом РИА «Новости»

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Информация о том, что в МИД России якобы обсуждается запрет на выдачу и замену документов в зарубежных дипломатических миссиях не соответствует действительности. Об этом сообщили в Telegram-канале консульского департамента внешнеполитического ведомства.

«В рубрике „отчаянные фейки“ вынуждены дать ссылку на абсолютно не соответствующий действительности материал „Новой газеты“*. Откровенное вранье и ложь», — прокомментировали в департаменте.

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Дипломаты подчеркнули, что публикация СМИ носит провокационный характер. Все загранучреждения России продолжают защищать права и интересы россиян. Консульские учреждения доводят до граждан всю информацию об изменениях законодательства и правоприменительной практики, подытожили в департаменте.

В сентябре 2022 года столичный суд аннулировал лицензию «Новой газеты». Позднее Роскомнадзор заблокировал сайт СМИ.

Ранее Мария Захарова заявила, что западное агентство Bloomberg распространяет фейковые новости о России.

* главный редактор «Новой газеты» внесен в реестр иноагентов.