Политолог Ципис назвал высокой вероятность начала боевых действий в Ливане

Вероятность начала боевых действий в Ливане крайне высока, пока в Израиле у власти находится правительство Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил политолог Саймон Ципис газете «Взгляд».

По словам эксперта, израильский премьер может начать военную операцию на территории Ливана, чтобы его коалиция осталась у власти. Кроме того, постоянные обстрелы севера страны способны побудить Израиль начать конфликт.

При этом Ципис отметил, что новая операция Израиля вряд ли примет формат широкомасштабного сухопутного наступления.