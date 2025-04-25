МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России из-за Украины

МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России в республике Александра Елкина. Дипломату выразили протест из-за ударов по Украине, сообщила пресс-служба внешнеполитическое ведомства страны.

«Представитель российского посольства был вызван сегодня, чтобы выразить протест Литвы против непрекращающихся бомбардировок», — заявили в дипломатическом ведомстве.

В литовском МИД добавили, что действия России на Украине якобы нарушают международное гуманитарное право.

Литовские дипломаты так отреагировали на массированный удар российских войск по украинским предприятиям и военным объектам в ночь на 24 апреля.

До этого Минобороны России сообщило, что ВС РФ за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в зоне спецоперации. Целями для атак стали объекты ВПК Украины, военные аэродромы и склады.

Ранее боец 60-й ОМСБ с позывным Киндер рассказал, что украинские боевики обстреливали позиции ВС РФ запрещенными фосфорными боеприпасами.