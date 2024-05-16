МИД Китая увидел лицемерие в международной политике США | 360°

Мир 16 мая 2024, 10:38 МИД Китая увидел лицемерие в международной политике США МИД Китая: США продолжили лицемерно поддерживать Украину и критиковать других Johannes Neudecker/dpa / Global Look Press

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Белый дом проявляет двойные стандарты, когда направляет Украине военную помощь, но при этом критикует сотрудничество России и Китая. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Дипломат отметил, что США ведут лицемерную международную политику и поступают безответственно.

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«США, с одной стороны, выдвигают законопроект крупномасштабной помощи Украине, а с другой — безосновательно критикуют нормальное торгово-экономическое взаимодействие России и Китая», — указал представитель МИД.

Таким образом дипломат ответил на вопрос прессы об обвинениях в адрес Китая со стороны Белого дома касательно якобы поставок в Россию материалов для производства оружия.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что США пытаются оказать давление на КНР из-за ее партнерства с российской стороной. По его словам, Запад стремится ограничить сотрудничество двух стран.