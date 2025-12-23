Китай выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД республики Линь Цзянь, его слова привело агентство Синьхуа .

Так он прокомментировал намерение Владимира Зеленского ввести санкции против китайских граждан якобы за поддержку России. Дипломат призвал Украину исправить ошибки и отметил, что его страна контактирует с обоими сторонами, рассчитывая на урегулирование конфликта.

«Усилия, прилагаемые Китаем, очевидны для всего международного сообщества», — добавил он.

В октябре Зеленский, выступая на саммите Евросоюза в Брюсселе, заявил, что Китай не хочет победы Украины, а у него самого нет постоянного контакта с Си Цзиньпином.