МИД Китая осудил Зеленского за намерение ввести новые санкции
Китай выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД республики Линь Цзянь, его слова привело агентство Синьхуа.
Так он прокомментировал намерение Владимира Зеленского ввести санкции против китайских граждан якобы за поддержку России. Дипломат призвал Украину исправить ошибки и отметил, что его страна контактирует с обоими сторонами, рассчитывая на урегулирование конфликта.
«Усилия, прилагаемые Китаем, очевидны для всего международного сообщества», — добавил он.
В октябре Зеленский, выступая на саммите Евросоюза в Брюсселе, заявил, что Китай не хочет победы Украины, а у него самого нет постоянного контакта с Си Цзиньпином.