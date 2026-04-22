МИД Италии вызвал российского посла из-за слов Соловьева о Мелони

Российского посла в Риме Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии. Поводом для приглашения дипломата стали высказывания телеведущего Владимира Соловьева в адрес председателя совета министров европейской страны Джорджи Мелони. Об этом написал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети X .

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что решил лично заявить протест российской стороне из-за слов журналиста. Также Таяни выразил поддержку премьер-министру Италии.

«Я вызвал в МИД российского посла Парамонова, чтобы выразить официальный протест после очень серьезных и оскорбительных заявлений телеведущего Владимира Соловьева на российском телевидении в адрес председателя совета министров Джорджи Мелони, которой я выражаю всю свою солидарность и близость», — отметил дипломат.

В январе официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание телеведущего Соловьева о внешней политике России и уточнила, что его слова — частная позиция и не имеют никакого отношения к официальному мнению властей.