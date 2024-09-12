МИД Ирана вызвал послов четырех стран НАТО

Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии из-за заявлений о якобы отправке России баллистических ракет. Об этом сообщило иранское агентство Mizan .

«Послы Великобритании, Франции, Нидерландов и Германии в Тегеране были вызваны в МИД Исламской Республики», — указали в статье.

По данным МИД страны, такое решение приняли в связи с «неконструктивными заявлениями» четырех государств о якобы вмешательстве Ирана в конфликт на Украине, а также из-за введенных санкций.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия и Иран подпишут новый межгосударственный договор. Это произойдет во время визита в Москву лидера ближневосточной страны Масуда Пезешкиана.