МИД Ирана подтвердил, что суда нескольких стран прошли через Ормузский пролив

Суда нескольких стран прошли через Ормузский пролив по согласованию с Ираном. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи на брифинге, трансляцию которого вел телеканал SNN .

«Страны в координации с Исламской Республикой Иран провели свои суда через Ормузский пролив», — сказал он, подчеркнув, что это демонстрирует ответственную позицию Исламской Республики в вопросах безопасности судоходства.

Иран оставляет за собой право принимать необходимые меры для защиты национальной безопасности и предотвращения злоупотреблений на этом маршруте.

До этого Великобритания заявила, что не планирует направлять военные корабли в район пролива для обеспечения его работы.