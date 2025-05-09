Мексика подала в суд на Google из-за смены названия Мексиканского залива
Шейнбаум заявила, что у Google нет полномочий называть весь залив Американским
Власти Мексики решили засудить Google из-за переименования Мексиканского залива в «Залив Америки» в Google Maps для пользователей в США. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, сообщило издание The Guardian.
Мексиканский лидер отметила, что они планируют добиться выполнения указа, изданного американским кабмином. По ее словам, иск уже подан.
«Правительство США называет только ту часть континентального шельфа США „Заливом Америки“, а не весь залив, потому что у него нет полномочий называть весь залив», — подчеркнула она.
В феврале Шейнбаум предупреждала Google о подаче иска, если компания не изменит принятое ее решение о переименовании залива.
Президент США Дональд Трамп распорядился изменить название Мексиканского залива на Американский уже в первые часы после вступления в должность президента США 20 января. Уже 11 февраля Google внесла изменения в своих картах.
Ранее в Мексике отреагировали на решение Трампа, переименовав кофе из американо в мехикано. Американский лидер в январе заявил, что якобы мексиканские власти положительно восприняли его решение о смене названия залива, сообщил Life.