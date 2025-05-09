Мексика подала в суд на Google из-за смены названия Мексиканского залива

Шейнбаум заявила, что у Google нет полномочий называть весь залив Американским

Власти Мексики решили засудить Google из-за переименования Мексиканского залива в «Залив Америки» в Google Maps для пользователей в США. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, сообщило издание The Guardian .

Мексиканский лидер отметила, что они планируют добиться выполнения указа, изданного американским кабмином. По ее словам, иск уже подан.

«Правительство США называет только ту часть континентального шельфа США „Заливом Америки“, а не весь залив, потому что у него нет полномочий называть весь залив», — подчеркнула она.

В феврале Шейнбаум предупреждала Google о подаче иска, если компания не изменит принятое ее решение о переименовании залива.

Президент США Дональд Трамп распорядился изменить название Мексиканского залива на Американский уже в первые часы после вступления в должность президента США 20 января. Уже 11 февраля Google внесла изменения в своих картах.

Ранее в Мексике отреагировали на решение Трампа, переименовав кофе из американо в мехикано. Американский лидер в январе заявил, что якобы мексиканские власти положительно восприняли его решение о смене названия залива, сообщил Life.