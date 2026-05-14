МИД Индии указал на значимость сближения позиций БРИКС

Сближение позиций БРИКС приобретает все большее значение в глобальной обстановке. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, чьи слова привел ТАСС .

Глава МИД выступил на открытии совещания министров иностранных дел БРИКС.

«Сегодняшняя встреча БРИКС — это особое событие. Она позволяет нам обменяться мнениями и способствует сближению наших позиций, что в этом сложном и непредсказуемом мире приобретает все большее значение», — подчеркнул Джайшанкар.

В МИД Индии отметили, что объединение должно сыграть конструктивную и стабилизирующую роль в условиях конфликтов и экономической неопределенности в мире.

Накануне в Нью-Дели прибыл глава МИД России Сергей Лавров, чтобы принять участие во встрече министров БРИКС.