МИД Индии указал на значимость сближения позиций БРИКС
Сближение позиций БРИКС приобретает все большее значение в глобальной обстановке. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, чьи слова привел ТАСС.
Глава МИД выступил на открытии совещания министров иностранных дел БРИКС.
«Сегодняшняя встреча БРИКС — это особое событие. Она позволяет нам обменяться мнениями и способствует сближению наших позиций, что в этом сложном и непредсказуемом мире приобретает все большее значение», — подчеркнул Джайшанкар.
В МИД Индии отметили, что объединение должно сыграть конструктивную и стабилизирующую роль в условиях конфликтов и экономической неопределенности в мире.
Накануне в Нью-Дели прибыл глава МИД России Сергей Лавров, чтобы принять участие во встрече министров БРИКС.