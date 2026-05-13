Лавров прилетел в Индию на встречу глав МИД БРИКС

Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели, чтобы поучаствовать в совещании министров иностранных дел БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятие пройдет 14-15 мая.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели с визитом, а также для участия в СМИД», — подчеркнули в пресс-службе.

Ведомство опубликовало кадры с прибытием борта с дипломатом. У самолета Лаврова встретила индийская делегация.

Ранее министр заявил, что отношения России и Индии перешли на новый уровень. По его словам, они сначала строились по принципу «покупатель — продавец», но со временем развились до привилегированного стратегического партнерства.

Дипломат уточнил, что индийская сторона проявляла большой интерес к военно-техническому сотрудничеству. Он назвал обороноспособность Индии сферой, где практически нет никаких секретов перед индийскими друзьями. Сейчас в республике производят в том числе автоматы «Калашников» и танки Т-90.