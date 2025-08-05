Угрозы Белого дома в адрес Индии из-за импорта российской нефти после начала украинского конфликта не имеют основания. Об этом в соцсети Х заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

Он напомнил, что США раньше поддерживали закупки энергоресурсов из России ради стабильности мировых энергорынков

«Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта», — подчеркнул дипломат.

Джайсвал добавил, что сами США закупают российский гексафторид урана для своей ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения и химикаты. По словам представителя МИД, Индия может защищать свои национальные интересы и экономическую безопасность.

Ранее востоковед Евгения Ванина предположила, что индийское руководство не будет разрывать контакты с Россией, особенно в энергетической сфере. По ее мнению, влияние США на страну усиливается, однако она продолжает руководствоваться принципом собственной выгоды.