Востоковед Ванина заявила, что Индия балансирует между выгодой и влиянием США

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина в разговоре с ИА НСН заявила, что политика Индии зависит от множества факторов.

По словам специалиста, страна традиционно руководствуется принципом собственной выгоды, стремясь поддерживать выгодные контакты с Россией, особенно в сфере энергетики. Вместе с тем влияние США заметно усиливается благодаря сильным проамериканским слоям общества, многочисленной индийской диаспоре в Соединенных Штатах и активной антироссийской пропаганде местных СМИ.

Россия не собирается разрывать стратегическое партнёрство с Индией даже в случае негативного сценария, считает Ванина. Но если страна примет сторону США, Москва учтет этот факт и скорректирует свое поведение в будущем.