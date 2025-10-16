МИД Индии отреагировал на слова Трампа об отказе закупок нефти из России

МИД Индии заявил о стремлении стабилизировать цены на энергоносители

Индия продолжает быть крупным импортером нефти и газа и стремится к стабилизации цен на энергоносители. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, его процитировало РИА «Новости» .

Он прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о закупках нефти Индией. Дипломат подчеркнул, что страна стремится расширить закупки топлива в США.

«Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим постоянным приоритетом», — добавил он.

По словам Джайсвала, основными целями энергетической политики Индии являются обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок. Представитель МИД уточнил, что страна расширяет источники энергии и проводит диверсификацию в соответствии с рыночной конъюнктурой.

Ранее Трамп сообщил, что Индия прекратит закупать газ у России. Он выразил надежду, что Китай примет аналогичное решение.