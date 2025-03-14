Политолог Савин заявил, что Россия не видит выгоды во временном перемирии

Режим прекращения огня интересует только Украину, которая сможет получить время на перевооружение. Для России нет никакой выгоды во временном перемирии, считает политолог Леонид Савин. Свое мнение он выразил в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».
«Необходимо решать проблему по сути, в ее корне, это означает демилитаризацию и денацификацию Украины, а с временным перемирием этого не произойдет, как уже неоднократно происходило во время Минских соглашений», — отметил специалист.
Савин также выразил надежду, что российской стороне удастся четко обозначить свою позицию во время переговорного процесса.
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