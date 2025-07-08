МИД Франции пригрозил самыми масштабными антироссийскими санкциями

Евросоюз планирует ввести против России самые масштабные санкции. Об этом в эфире телеканала LCI заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений, ЕС готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», — отметил дипломат.

Он добавил, что экономические ограничения введут против связанных с нефтяной сферой российских «финансовых игроков» и посредников. По словам министра, с помощью санкций Евросоюз попытается «истощить» ресурсы России.

Ранее новый пакет рестрикций анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что европейские страны с помощью санкций пытаются оказать политическое давление на Россию, чтобы она «серьезно приняла участие в переговорах» с Украиной. По мнению председателя ЕК, 18-й пакет одобрят при председательстве Дании.