МИД Франции отказался комментировать дело Дурова

МИД Франции объяснил отказ от комментария дела Дурова «уважением к суду»

МИД Франции не станет комментировать арест основателя Telegram Павла Дурова под предлогом «уважения независимости судебной системы». Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе ведомства.

«Французское правительство в соответствии с принципами независимости судебной системы республики не может никак прокомментировать ситуацию с господином Дуровым», — заявили в МИД.

Французские СМИ вечером в субботу заявили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже после прибытия его частного самолета из Азербайджана. Проходила информация, что Дуров находился в списке разыскиваемых в стране лиц.

По предварительным данным, Дурова считают причастным к преступлениям по ряду причин, среди них отказ мессенджера сотрудничать с властями страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российские власти пока не получили официальных заявлений относительно обвинений в адрес Дурова.