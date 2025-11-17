МИД Франции допустил, что Украина не вернет кредит за счет активов России

Глава МИД Франции Барро: Украина может не вернуть кредит под активы РФ

Украина может не вернуть кредит на 140 миллиардов евро, который страны Евросоюза планируют обеспечить за счет заблокированных активов России. Об этом изданию France Info заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«По этому кредиту у нас есть определенные условия. Важно, чтобы партнеры по Группе семи разделили финансовый риск с нами, так как нет гарантии, что кредит вернут», — сказал он.

Барро подчеркнул, что предоставление средств Украине в результате не должно привести к конфискации замороженных российских активов.

«Это может привести к юридическим сложностям», — добавил министр.

Ранее глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен отметила, что компания планирует оспорить в суде любое решение Совета ЕС или Еврокомиссии о вероятном изъятии российских активов.

Также стало известно, что бюджет Украины без кредита за счет активов России истощится уже в феврале.