МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России | 360°

Мир 08 мая 2024, 18:16 МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ из-за помех сигнала GPS Attila Husejnow / Global Look Press

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Временного поверенного в делах России в Эстонии вызвали в МИД республики в связи с помехами сигнала GPS в стране. Об этом сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства прибалтийского государства.

«В среду, 8 мая, МИД Эстонии из-за помех сигналу GPS вызвал временного поверенного в делах России», — заявили в пресс-службе.

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В конце апреля Эстония, Литва и Латвия обвинили Россию в создании помех при навигации самолетов и подавлении сигналов GPS. Газета Financial Times заявляла, что из-за этого двум финским рейсам пришлось развернуться. После этого главы МИД стран Прибалтики заявили, что в глушении сигнала GPS якобы виновата Россия.

На фоне ситуации финский депутат Мики Аалтола пригрозил отрезать путь в Калининградскую область, если помехи работе европейских самолетов продолжатся.