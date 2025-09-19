МИД Эстонии направил ноту посольству России

МИД Эстонии отправил ноту в российское посольство после публикации объявления о возможности обучения в России. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

С 15 сентября 2025 года начнется регистрация на бесплатное обучение в российских вузах на 2026/2027 учебный год. Это предложение появилось в сообщении посольства России.

«В ноте посольству России мы напомнили, что в Эстонии действует ограничение, запрещающее организовывать участие молодежи из Эстонии в мероприятиях, проводимых в России или Белоруссии и связанных с властями этих государств. Также запрещено сознательно содействовать участию в таких мероприятиях», — указано в заявлении главы эстонского МИД Маркуса Цахкны.

Власти запретили эстонцам младше 21 года участвовать в определенных мероприятиях с декабря 2024 года. Это касается как граждан страны, так и тех, кто имеет вид на жительство.

«Публикации посольства могут побуждать жителей Эстонии к нарушению санкций и подвергать их риску наказания», — добавил Цахкна.

