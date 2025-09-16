В Эстонии начали рыть гигантский противотанковый ров у границы с Россией

В Эстонии начали сооружать 40-километровый противотанковый ров в юго-восточной части балтийской республики у границы с Россией. Закончить работы собираются до 2027 года.

Планируется, что этот ров станет частью так называемой Балтийской линии обороны, уточнил портал гостелерадио ERR.

«Кроме того, почти 600 бункеров должны быть либо уже оборудованы в земле, либо находиться в непосредственной близости от запланированных позиций», — заявил изданию представитель Генерального штаба Сил обороны страны

Общая протяженность планируемой оборонительной зоны составит около 100 километров.

Летом прошлого года Reuters узнало о просьбе Польши и балтийских стран к ЕС касательно выделения средств на возведение линии обороны на границе с Россией и Белоруссией.

Источники агентства тогда заявили, что строительство оборонительной линии протяженностью 700 километров потребует по меньше мере 2,5 миллиардов евро.