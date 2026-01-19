МИД Чехии сравнил президента со слоном в посудной лавке из-за самолетов для ВСУ

Президент Чехии Петр Павел сделал заявление о возможности передать Украине подзвуковые боевые самолеты, не обсудив данную идею с правительством. Об этом заявил чешский министр иностранных дел и лидер движения «Автомобилисты» Петр Мацинка, его процитировало РИА «Новости» .

По мнению дипломата, глава государства скорее снизил вероятность того, что Чехия передаст ВСУ самолеты. Также министр сравнил президента со «слоном в посудной лавке».

«Может быть, он лучше бы уделил время каким-нибудь символическим актам типа возложения венков и получения государственных наград», — добавил Мацинка.

По его словам, тему передачи самолетов обсудят на заседании лидеров трех партий правящей коалиции.

Ранее Павел на пресс-конференции в Киеве призвал украинское руководство пойти на компромисс, чтобы завершить конфликт. Он уточнил, что ради урегулирования республике стоит согласиться даже на болезненные уступки.