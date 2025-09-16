МИД Британии пригрозил применить силу против российских беспилотников

Великобритания может применить силу в том случае, если в воздушное пространство НАТО вторгнутся российские дроны. Об этом сообщила пресс-служба британского МИД.

Таким образом ведомство прокомментировало ситуацию с беспилотниками в Польше и Румынии.

«Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», — отметили в пресс-службе.

Ранее МИД Британии вызвал российского посла Андрея Келина и заявил формальный протест в связи с появлением дронов в польском воздушном пространстве.

Дипломат объяснил британской стороне, что у России нет заинтересованности в эскалации напряженности в отношениях с Польшей или НАТО. Предоставить доказательства запуска БПЛА российскими военными МИД Британии не смог.