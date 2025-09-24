МИД Бразилии испугался «эффекта Зеленского» на встрече Лулы да Силвы и Трампа

Возможная встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы с американским лидером Дональдом Трампом обеспокоила бразильский МИД. Об этом сообщил CNN Brasil .

Дипломаты помнят о февральской словесной перепалке между главой Белого дома и президентом Украины Владимиром Зеленским. И опасаются возникновения подобной ситуации, названной «эффектом Зеленского».

МИД Бразилии намерено сделать все, чтобы Лула да Силва в ходе переговоров с Трампом не оказался в той же ловушке, что и глава киевского режима.

Ранее Бразилия отказала США в допуске ко второму форуму в защиту демократии и против экстремизма в рамках ГА ООН. Он пройдет на следующей неделе с участием представителей почти из 30 стран, один из организаторов форума — бразильский лидер.