Бразилия исключила США из форума ООН по защите демократии

CNN Brasil: Бразилия не допустила США до участия форума ООН по защите демократии

Бразилия отказалась допустить США к участию во втором форуме в защиту демократии и против экстремизма в рамках Генассамблеи ООН. Об этом сообщило издание CNN Brasil .

Форум состоится в следующую среду в Нью-Йорке. Его темой станет защита демократических ценностей и противодействие экстремизму.

Организацией мероприятия занимается президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совместно с лидерами Чили, Испании, Колумбии и Уругвая. Ожидается участие представителей около 30 стран.

Решение о недопущении представителей США Лула да Сильва принял на фоне американских санкций и критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа. США поставили под сомнение бразильскую демократию и атаковали ее институты.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не оставят без ответа суд над бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Он также обвинил судью Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса в нарушении прав человека.