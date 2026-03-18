Западные страны активно усиливают военную инфраструктуру вблизи границ Белоруссии. Об этом заявил глава МИД республики Максим Рыженков на открытии выставки в Минске, посвященной Нарочской операции Первой мировой войны, сообщило РИА «Новости» .

«По периметру наших границ наращивается военная инфраструктура», — сказал он.

В частности, в Литве разместили немецкую танковую бригаду — впервые со времен Второй мировой войны немецкие силы находятся у белорусских границ на постоянной основе.

Министр обратил внимание, что номер этой бригады совпадает с номером танковой дивизии вермахта, которая в 1941 году вторглась на территорию СССР.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину и НАТО не наращивает военную инфраструктуру у рубежей.