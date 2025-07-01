Заявление специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого об отмене выступлений известных артистов в Азербайджане стало попыткой исказить и вырвать из контекста решение властей республики. Подобное поведение неприемлемо в международном сотрудничестве. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде. Полный текст его выступления опубликовали на сайте ведомства .

Он подчеркнул, что его сильно удивили слова Швыдкого об «обеднении культурной среды и ландшафта Азербайджана». По его словам, во время прошлых визитов представитель России неоднократно выражал восхищение богатой культурой страны.

«Мы не думаем, что отмена концертных программ российских певцов, таких как Баста, обеднит культурный ландшафт Азербайджана, как утверждает господин Швыдкой. Азербайджанская культура, развивавшаяся тысячелетиями, служит примером для многих наций и народностей», — подытожил представитель МИД республики.

Министерство культуры Азербайджана отменило все мероприятия, организованные российскими государственными и частными структурами в конце прошлой недели. Так в ведомстве отреагировали на задержание в Екатеринбурге подозреваемых в серии заказных убийств в нулевые годы уроженцев республики. В министерстве сравнили действия российской полиции с этническими чистками.